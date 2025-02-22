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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام أمريكي يرجح توقيع واشنطن وكييف اتفاقية المعادن النادرة خلال ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وكييف، قد يتم توقيعها يوم السبت.

وقالت الصحيفة إن "الاتفاق قد يجري توقيعه يوم السبت، لكن لم يتم الانتهاء منه بعد"، وأوضحت أن الاتفاق سيمنح الولايات المتحدة امتيازات مهمة في المعادن النادرة في أوكرانيا.

ومن جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "إما أن نوقع صفقة (المعادن النادرة مع أوكرانيا) أو سنواجه الكثير من المشاكل معهم".

وأوضح ترامب أنه يأمل قريبا في التوصل إلى اتفاق بشأن التزامات كييف بشأن تعويضات أمريكية تتراوح بين 400 و500 مليار دولار.

وأمس الجمعة، أفادت قناة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية بأن مسألة اتفاقية بشأن المعادن الأرضية النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة تمت مناقشتها في لقاء زيلينسكي والمبعوث الأمريكي الخاص لتسوية الأزمة الأوكرانية كيث كيلوج، في كييف، مشيرة إلى أن أوكرانيا تعمل الآن على اتفاقية محدثة.

ونقلت القناة التلفزيونية نقلًا عن مسؤول أوكراني قوله: "خلال لقاء بين مبعوث ترامب الخاص لشؤون تسوية الأزمة الأوكرانية وزيلينسكي في كييف يوم الخميس، ناقشا هذا الاقتراح مرة أخرى".

وأضاف المسؤول أن فريق زيلينسكي يعمل الآن على اتفاق محدث. ووفقا لـ "آيه بي سي"، فإنه ليس من الواضح بعد ما هي التغييرات التي اقترحها الجانب الأوكراني خلال المفاوضات مع كيلوج يوم الخميس.

وكان الرئيس ترامب قد صرح، في 3 فبراير الجاري، بأن الولايات المتحدة تتوقع تقديم ضمانات من كييف لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها واشنطن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن أعضاء في الكونغرس في 14 فبراير الجاري، أن المسؤولين الأمريكيين في لقاء مع زيلينسكي في ميونيخ، دعوه للتوقيع على وثيقة من شأنها أن تنقل إلى الولايات المتحدة حقوق 50% من الموارد المعدنية غير المستخرجة في أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي في اليوم التالي أنه رفض التوقيع على هذه الاتفاق مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وفي 19 فبراير، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا وصف فيه زيلينسكي بأنه "ممثل كوميدي متواضع النجاح" و"ديكتاتور".

وأوضح مستشار الرئيس الأمريكي مايك والتز في وقت لاحق، أن رد فعل ترامب الحاد كان بسبب رفض كييف صفقة المعادن الأرضية النادرة.

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