فرقة فلسطين للفنون الشعبية تبهر جمهور مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون ..شاهد

شهدت فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثانى عشر للثقافة والفنون، وفعاليات مهرجان تعامد الشمس مشاركة متميزة لفرقة دولة فلسطين للفنون الشعبية " ضيف شرف المهرجان " وذلك ضمن 26 فرقة قدمت فقراتها الإستعراضية والفلكلورية.

وابهرت الفرقة جمهور المشاهدين من أهالى محافظة أسوان والأفواج السياحية والزائرين من المحافظات بعروضها على مدار 7 أيام في الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى.

كان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أكد أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن، وأيضاً وزارات السياحة والأثار والطيران المدنى والثقافة نجحت فى تنظيم وتأمين وصول الأفواج السياحية والزائرين إلى مدينة أبو سمبل فى سهولة ويسر ، فضلًا عن تسهيل حركة دخول وخروج المشاهدين لظاهرة تعامد الشمس إلى بهو المعبد ، ووضع شاشة كبيرة لتمكين كافة المتواجدين من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها.

لفت محافظ أسوان إلى أنه تم أيضًا توفير بوابات بمسارات الدخول والخروج، علاوة على عربات الجولف لنقل الزائرين من كبار السن وذوى الإحتياجات لمشاهدة ظاهرة التعامد.

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه كانت هناك استعدادات مسبقة للإحتفال بمهرجان تعامد الشمس هذا العام بمدينة أبو سمبل، حيث قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم الفعاليات، التى انطلقت فى كافة المواقع الثقافية بالمراكز والمدن فى الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى.

وشارك في المهرجان 26 فرقة للفنون الشعبية ضمت فرق 14 دولة أجنبية وعربية وهى دول الهند، والصين، وصربيا، وبولندا، وبنما، وليتوانيا، واليونان، وسيرلانكا، وكولومبيا، وسلوفاكيا، والتشيك، وتونس، والجزائر، وفلسطين، فضلًا عن 12 فرقة مصرية وهى أسوان، وأسيوط، وكفر الشيخ، والأنفوشى ، والعريش، وتوشكى والوادى الجديد، والشرقية ، ومطروح، وبورسعيد، بالإضافة إلى فرقتى التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.