قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تسلم الأسير الإسرائيلي هشام السيد من الصليب الأحمر
مصر والصين تعززان التعاون الثنائي وتبحثان تطورات الشرق الأوسط
لقطات حماسية من جماهير الأهلي في طريقها لاستاد القاهرة
شاهد | أسير إسرائيلي يقبل رأس عنصر من كتائب القسام على منصة التسليم
رئيس مجلس النواب: التحركات المصرية تعمل على لم الشمل وتوحيد الصف العربي
أبو الغيط: قمة القاهرة ستعبر عن الموقف الجماعي العربي وتقدم بدائل واقعية لخطة التهجير
وزير الخارجية لنظيره الصيني: مصر لديها خطة محكمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة
رئيس النواب: مصر وفرت حماية دبلوماسية لإجهاض مُخططات تهجير الشعب الفلسطيني
تحالف اليمين يتعزز بين المجر والولايات المتحدة .. كيف تؤثر عودة ترامب على طموحات أوربان في أوروبا ؟
حنفي جبالي: مصر تحركت على عدة محاور لحقن دماء الشعب الفلسطيني
قمة الأهلي والزمالك.. إدارة الأبيض تعد اللاعبين بمفاجأة حال الفوز
أبو الغيط: المنطقة العربية تعيش اللحظة الأخطر في تاريخها بسببب القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرقة فلسطين للفنون الشعبية تبهر جمهور مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون ..شاهد

فرقة فلسطين للفنون الشعبية
فرقة فلسطين للفنون الشعبية
محمد عبد الفتاح

شهدت فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثانى عشر للثقافة والفنون، وفعاليات مهرجان تعامد الشمس مشاركة متميزة لفرقة دولة فلسطين للفنون الشعبية " ضيف شرف المهرجان " وذلك ضمن 26 فرقة قدمت فقراتها الإستعراضية والفلكلورية.

وابهرت الفرقة جمهور المشاهدين من أهالى محافظة أسوان والأفواج السياحية والزائرين من المحافظات بعروضها على مدار 7 أيام في الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى.

كان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أكد أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن، وأيضاً وزارات السياحة والأثار والطيران المدنى والثقافة نجحت فى تنظيم وتأمين وصول الأفواج السياحية والزائرين إلى مدينة أبو سمبل فى سهولة ويسر ، فضلًا عن تسهيل حركة دخول وخروج المشاهدين لظاهرة تعامد الشمس إلى بهو المعبد ، ووضع شاشة كبيرة لتمكين كافة المتواجدين من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها. 

لفت محافظ أسوان إلى أنه تم أيضًا توفير بوابات بمسارات الدخول والخروج، علاوة على عربات الجولف لنقل الزائرين من كبار السن وذوى الإحتياجات لمشاهدة ظاهرة التعامد. 

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه كانت هناك استعدادات مسبقة للإحتفال بمهرجان تعامد الشمس هذا العام بمدينة أبو سمبل، حيث قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم الفعاليات، التى انطلقت فى كافة المواقع الثقافية بالمراكز والمدن فى الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى.

وشارك في المهرجان 26 فرقة للفنون الشعبية ضمت فرق 14 دولة أجنبية وعربية وهى دول الهند، والصين، وصربيا، وبولندا، وبنما، وليتوانيا، واليونان، وسيرلانكا، وكولومبيا، وسلوفاكيا، والتشيك، وتونس، والجزائر، وفلسطين، فضلًا عن 12 فرقة مصرية وهى أسوان، وأسيوط، وكفر الشيخ، والأنفوشى ، والعريش، وتوشكى والوادى الجديد، والشرقية ، ومطروح، وبورسعيد، بالإضافة إلى فرقتى التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع آية عادل

انتهت حياتها أم قُتلت.. تفاصيل جديدة فى سقوط آية عادل| ماذا حدث؟

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

صورة أرشيفية

ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة.. ويعلن مرشحه للمنصب

النوم قبل الفجر بنصف ساعة

هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا فانتبه

الدواجن

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم السبت 22 فبراير 2025

واقعة طفلة طنطا

العثور على طفلة رضيعة بشوارع قرية برما بطنطا والأمن يضبط والدتها

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام الزمالك من وجهة نظر سيد عبد الحفيظ

الغندور

مش هيكسب الزمالك.. خالد الغندور يسخر من مستوى الأهلي حاليا

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

الاهلي والزمالك

الزمالك يجهز مفاجأة للاعبين في حالة الفوز على الأهلي

أحمد حسن

أحمد حسن: الأهلي قد يصرف مكافآت للاعبين في هذه الحالة

بالصور

لأقل من 50 ألف جنيه استرليني.. انخفاض سعر سيارة تسلا موديل Y

تسلا
تسلا
تسلا

تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمعمل محطة مياه سنجها المرشحة بكفر صقر

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

وداعا للزحام.. سيارة طائرة كهربائية تحلق فجأة في السماء لأول مرة

سيارة طائرة
سيارة طائرة
سيارة طائرة

بسعر لُقطة.. كيا سبورتاج فابريكا بالكامل للبيع

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

فيديو

ريم البارودي وسمية الخشاب

سمية الخشاب وريم البارودي.. تصالح بعد سنين من الخلاف

مسلسل جذوة

بنت قلبت الدنيا برقصها.. انتقادات لـ نبيلة عبيد بسبب «الراقصة والسياسي»

ايمان عبد اللطيف

زوجها برئ.. مفاجأة تكشفها السلطات الأردنية فى واقعة آية عادل

أزمة شاكيرا

شاكيرا ووعكتها الصحية.. أزمة وتسريبات وغرامة ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد