البنت مصابة بكدمات.. تاجر فاكهة يعتدي على طفلته في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن تعرض طفلة للتعدي بالضرب والتعذيب من قبل والدها بمدينة الحسينية بالشرقية.



بالفحص أمكن تحديد الطفلة (طالبة "11 سنة" - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية)، وبإستدعائها حضرت رفقة جدها لوالدها وأفادت بقيام والدها (تاجر فاكهة) بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبسؤال جدها (مزارع - مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بأقوال الطفلة وأضاف بقيام والدها بإحداث إصابتها وإصابة شقيقتها الآخرى (طالبة "9 سنوات") ، بسبب عدم طاعتهما له.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط والد الطفلتين ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.