محامي نيشان: ياسمين عز قدمت فلاشات تتهم موكلي

قال دفاع الإعلامي اللبناني، نيشان أرتين، في اتهام موكله في قضية سب وقذف الإعلامية ياسمين عز أن الواقعة بدأت في مؤتمر إعلامي بدبي.

وأضاف، دفاع نيشان ارتين، أن الإعلامية ياسمين عز اتهمت موكلي في محضر رسمي بسبها وقذفها، مضيفا،" موكلي لم يذكر اسمها، ولم يتلفظ بأي عبارة خادشة ضدها".

وأشار، " أن الفنانة ياسمين عز قامت بتقديم فلاشات تتهم موكلي بالسب والقذف.

وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة الإعلامى اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

كشفت أوراق القضية أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية المصرية ياسمين عز.