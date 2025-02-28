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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
فريدة محمد

بعث المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ببرقية تهنئه الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والي وزيري الدفاع والداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، مؤكداً أنه في هذا الأيام تتجلي فيه الرحمات والبركات ، في ظل استقرار وسلام لوطننا الغالي مصر .

واضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن رمضان فرصة للعبادة والعمل والإنتاج من أجل البناء والتنمية للوطن  ، ويمن علينا بالعزيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن ، داعياً الله عز وجل أن يوفق قائد وزعيم مصر الشجاع في استكمال مسيرة البناء والتنميه التي بدأها منذ 11 عام ، واعادت لمصر مكانتها وريادتها حول العالم ، وخير دليل ماشاهدناه في ازمة غزة الأخيرة التي برهنت علي أن لمصر درع وسيف هو الجيش المصري وزعيم وطني مخلص حفر التاريخ اسمه بحروف من نور .

وتابع ابوشقة أن القيادة السياسية برغم الأحداث والمتغيرات الخطيرة التي تمر بها المنطقه ، لم تنسي المواطن المصري وكان فوق كل اعتبار بإقرار الحكومه بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة حماية اجتماعية عززت الاستقرار ، واكدت علي رؤية صادقه من القلب من الرئيس لأحوال أبناء وطنه بزيادة الحد الادني للأجور وزيادة المعاشات وإقرار منح للفئات الأولي بالرعاية ، مما يرسخ لمبدأ المسئولية الذي يسير علي الرئيس السيسي .

وتقدم ابوشقة بالتهنئة بمناسبة الشهر الفضيل الي وزيري الدفاع والداخليه والقوات المسلحه والشرطه المصريه حصن الوطن المنيع ، وصمام أمان هذا البلد ، مهنأ الشعب المصري بشهر رمضان داعياً الي التوحد صفا واحدا خلف القيادة السياسية ، من أجل استقرار مصر التي ستظل محفوظه شامخه بفضل اللة وابنائها المخلصين .

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي بهاء ابوشقة المستشار بهاء ابوشقة

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