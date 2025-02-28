وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بعث المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ببرقية تهنئه الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والي وزيري الدفاع والداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، مؤكداً أنه في هذا الأيام تتجلي فيه الرحمات والبركات ، في ظل استقرار وسلام لوطننا الغالي مصر .

واضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن رمضان فرصة للعبادة والعمل والإنتاج من أجل البناء والتنمية للوطن ، ويمن علينا بالعزيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن ، داعياً الله عز وجل أن يوفق قائد وزعيم مصر الشجاع في استكمال مسيرة البناء والتنميه التي بدأها منذ 11 عام ، واعادت لمصر مكانتها وريادتها حول العالم ، وخير دليل ماشاهدناه في ازمة غزة الأخيرة التي برهنت علي أن لمصر درع وسيف هو الجيش المصري وزعيم وطني مخلص حفر التاريخ اسمه بحروف من نور .

وتابع ابوشقة أن القيادة السياسية برغم الأحداث والمتغيرات الخطيرة التي تمر بها المنطقه ، لم تنسي المواطن المصري وكان فوق كل اعتبار بإقرار الحكومه بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة حماية اجتماعية عززت الاستقرار ، واكدت علي رؤية صادقه من القلب من الرئيس لأحوال أبناء وطنه بزيادة الحد الادني للأجور وزيادة المعاشات وإقرار منح للفئات الأولي بالرعاية ، مما يرسخ لمبدأ المسئولية الذي يسير علي الرئيس السيسي .

وتقدم ابوشقة بالتهنئة بمناسبة الشهر الفضيل الي وزيري الدفاع والداخليه والقوات المسلحه والشرطه المصريه حصن الوطن المنيع ، وصمام أمان هذا البلد ، مهنأ الشعب المصري بشهر رمضان داعياً الي التوحد صفا واحدا خلف القيادة السياسية ، من أجل استقرار مصر التي ستظل محفوظه شامخه بفضل اللة وابنائها المخلصين .