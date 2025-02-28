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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب ليفربول.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: إيقاف حكم إنجليزي شهير حتى 2026

يويفا
يويفا
القسم الرياضي

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة إن الحكم الإنجليزي ديفيد كوت عوقب بالإيقاف عن أي نشاط تحكيمي تابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى يونيو  2026.


وأقالت هيئة الحكام الإنجليزية لكرة القدم كوت في ديسمبر بعد أسابيع من إيقافه بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الحكم وهو يسيء إلى ليفربول ومديره الفني السابق يورجن كلوب.


وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا مع كوت في نوفمبر بعد أن نشرت صحيفة ذا صن مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستنشق مسحوقا أبيض أثناء التحكيم في بطولة أوروبا 2024.


وفي بيان اليوم الجمعة قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن كوت انتهك قواعد السلوك اللائق وأساء "لرياضة كرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على وجه الخصوص".


وفي الشهر الماضي اعتذر كوت عن الأفعال التي أدت إلى إقالته وقال إن الخوف من الكشف عن مثليته الجنسية دفعه إلى اللجوء إلى المخدرات.

الاتحاد الأوروبي ديفيد كوت الحكم الإنجليزي ديفيد كوت

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