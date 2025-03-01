أخبار أسوان |افتتاح مساجد جديدة.. متابعة التقنين والتصالح.. وإعدام أغذية منتهية الصلاحية

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 28/2/2025 .

فقد شهدت محافظة أسوان استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال افتتاح سلسلة من المعارض التي تم إقامتها تحت شعار " أهلاً رمضان " بتخفيضات وصلت إلى 30 % على كافة السلع الغذائية والأساسية والإستراتيجية وذلك بإجمالى 29 معرض .

بتخفيضات تصل لـ30%.. أسوان تستقبل شهر رمضان بـ29 معرضا للسلع

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان آخر المستجدات الجارية بملفى التصالح وتقنين أراضي الدولة.

وشدد المحافظ على رفع نسب التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز فى هذه الملفات الهامة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالمتابعة المتواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

محافظ أسوان يتابع آخر المستجدات الجارية بملفات التصالح وتقنين أراضى الدولة

شنت الأجهزة التموينية والرقابية بمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، حملة على الأسواق، بإشراف من عاطف كامل رئيس المدينة، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق والتموين.



أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام أوزان مختلفة من الأغذية منتهية الصلاحية، مع تحرير 5 محاضر لجهاز حماية المستهلك ، و 4 محاضر تموين ، و 5 محاضر إشغال طريق ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



قبل ساعات من رمضان.. ضبط وإعدام أغذية منتهية الصلاحية بأسوان

وافق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مقترح مجلس إدارة صندوق تكافل الجزارين بشأن قيمة مقابل تكافل الجزارين عن كل رأس ماشية والتعويضات المالية عن كل كيلو من اللحوم المدعمة .



محافظ أسوان يوافق على مقترح زيادة مقابل تكافل الجزارين لكل رأس ماشية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من جميع الردود على المتغيرات المكانية التي تم رصدها بمختلف الوحدات المحلية وذلك لرفع نسب ومعدلات تطبيق منظومة المتغيرات المكانية والتى تحظى بمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبإشراف من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية من أجل الحفاظ على أملاك الدولة .



محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة المتغيرات المكانية

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان افتتاح سلسلة المساجد الجديدة سواء الإنشاء الجديد أو التى شهدت أعمال الترميم والصيانة والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة ، حيث إنه جار استكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 215 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.



أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة

