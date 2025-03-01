حسام حسن يحسم موقف حسين الشحات من معسكر منتخب مصر في مارس

حسم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، موقف جناح الأهلي حسين الشحات من الانضمام إلى معسكر الفراعنة خلال شهر مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقرر الجهاز الفني استبعاد الشحات من القائمة، نظرًا لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مع توفر العديد من الخيارات المميزة في مركز الجناح، سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى. ويسعى حسام حسن للاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية لتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، ليقترب خطوة جديدة نحو التأهل للمونديال. ويضم جدول المجموعة كلًا من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، إثيوبيا، سيراليون، وجيبوتي.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الإثيوبي يوم 17 مارس، قبل خوض لقاء آخر أمام غينيا بيساو، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات. ويأمل الفراعنة، بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، في تحقيق انتصارات متتالية لتعزيز الصدارة وتأكيد الهيمنة على المجموعة.

ويعتمد الجهاز الفني على تشكيلة قوية تضم لاعبين محترفين ومحليين، بهدف ضمان تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين. وتعد هذه المرحلة حاسمة في مشوار المنتخب نحو حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، ما يجعل الجهاز الفني يركز على اختيار العناصر الأكثر جاهزية وانسجامًا مع طريقة اللعب التي ينتهجها حسام حسن.