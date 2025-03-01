تقارير إيطالية تكشف العوائد المالية المتوقعة في كأس العالم للأندية 2025

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن حجم العوائد المالية المتوقعة للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي ستشهد مشاركة النادي الأهلي المصري.

تأتي هذه البطولة بمشاركة أندية من مختلف القارات، حيث ستكون فرصة للأندية لتحقيق عوائد مالية كبيرة.

تفاصيل البطولة:

تنطلق كأس العالم للأندية 2025 يوم 15 يونيو 2025، حيث سيخوض النادي الأهلي أولى مبارياته أمام إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض، على ملعب هارد روك. ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة النجم العالمي ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي.

العوائد المالية للأندية:

ووفقًا لتقارير موقع "Calcio e Finanza" الإيطالي، توصلت رابطة الأندية الأوروبية إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن العوائد المالية للأندية المشاركة في البطولة. وتشمل هذه العوائد:

المشاركة في البطولة: سيحصل كل فريق مشارك على عوائد مالية تتراوح بين 15 إلى 18 مليون يورو.

التأهل لدور الـ16: في حال تأهل أي فريق إلى دور الـ16، ستزيد عوائده المالية إلى 25 مليون يورو.

الأدوار المتقدمة: لم يتم الكشف عن العوائد المالية للأندية التي تتجاوز دور الـ16، لكن من المتوقع أن تكون أعلى مع تقدم الفرق في البطولة.

أهمية البطولة:

تُعتبر كأس العالم للأندية من البطولات المهمة التي تجمع أندية من مختلف القارات، حيث توفر فرصة للأندية لتحقيق عوائد مالية كبيرة، بالإضافة إلى المنافسة على لقب عالمي.

وتأتي مشاركة النادي الأهلي في هذه البطولة كفرصة لتعزيز مكانته على الساحة الدولية.

يُعد كأس العالم للأندية 2025 من الأحداث الكروية المهمة التي ستشهد منافسة قوية بين الأندية المشاركة. ومن المتوقع أن تحقق الأندية عوائد مالية كبيرة، خاصة مع تقدمها في الأدوار. وتأتي مشاركة النادي الأهلي كفرصة لتعزيز مكانته وتحقيق إنجاز جديد على المستوى العالمي.