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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مذهلة .. 3 فوائد خارقة لتناول ماء البامية

ماء البامية
ماء البامية
نهى هجرس

ماء البامية بالليمون هو مشروب صباحي قوي مليء بالفوائد الصحية، من كان ليتصور أن مشروبًا بسيطًا يمكن أن يفعل الكثير لصحتك، لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة ومنعشة لبدء يومك، فجرب هذا المشروب، يوفر مزيج ألياف البامية وفيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون حلاً طبيعيًا وفعالًا للصحة العامة.

- تساعد على خسارة الوزن بشكل طبيعي 

إذا كان الشخص يبحث عن طريقة بسيطة وطبيعية لفقدان الوزن الزائد ، فعليه أن يبدأ يومه بهذا المشروب، البامية منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالألياف، مما يبقينا ممتلئين لفترة أطول ويمنع تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، البكتين الموجود في البامية يبطئ امتصاص السكر، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم - وهو مثالي لإدارة الوزن، وفي الوقت نفسه، تعمل خصائص الليمون المعززة للتمثيل الغذائي على تسريع حرق الدهون. 

- تنظم مستويات السكر في الدم 

يُنصح عادةً بتناول ماء البامية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المعرضين لخطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، تحتوي البامية على مركبات تساعد على تقليل امتصاص السكر في الأمعاء، مما يحافظ على مستويات الجلوكوز تحت السيطرة، كما يساعد مزيج البامية والليمون على تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي مناسب لمرضى السكري.

- تطرد السموم ويدعم صحة الكلى 

تعمل كليتنا بجد لإزالة الملوثات، وهذا المشروب يساعدها أكثر، تحتوي البامية على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات تساعد في منع إصابة الكلى ، من ناحية أخرى، يعمل الليمون كمدر طبيعي للبول، ويزيل الملوثات الضارة ويمنع حصوات الكلى، شرب هذا كل صباح يحافظ على ترطيب أجسامنا وإزالة السموم منها.

المصدر times of india 

البامية فوائد ماء البامية فوائد البامية

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