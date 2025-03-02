سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A56 5G: كل ما تحتاج معرفته عن الهاتف

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن هاتف Galaxy A56 بتصميم جديد وشحن أسرع بقوة 45 وات وشريحة Exynos 1580 من الشركة.



وفقًا لشركة Samsung، فإن Awesome Intelligence هو أول ذكاء اصطناعي شامل متاح حصريًا على هاتف Galaxy A56 5G. ومع ذلك، فهو ليس نسخة كاملة من Galaxy AI - تظل بعض الميزات الرائدة حصرية للطرازات المتميزة.

هاتف Galaxy A56

ميزات الذكاء الاصطناعي التي يتمتع بها هاتف Galaxy A56

لا يزال هاتف Galaxy A56 يحتوي على بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة، بما في ذلك:

دائرة للبحث، وهي ميزة مقدمة من Google تتيح لك البحث عن أي شيء على الشاشة بإيماءة بسيطة.

أفضل وجه، والذي يسمح لك باختيار أفضل تعبيرات الوجه لما يصل إلى خمسة أشخاص من صورة متحركة.

ممحاة الكائنات، لإزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصور.

تم دمج كل ميزات Awesome Intelligence هذه في واجهة المستخدم One UI 7 ، التي تعتمد على نظام التشغيل Android 15.

يأتي الهاتف مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. وتقول سامسونج إن الهاتف يتضمن أيضًا غرفة بخار كبيرة لإدارة حرارية أفضل.

يتميز الجهاز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يتميز بسطوع HBM يبلغ 1200 شمعة وسطوع ذروة يبلغ 1900 شمعة، وهي محمية بزجاج Gorilla Glass Victus +. كما تحصل اللوحة الخلفية على معالجة Victus +، بينما الإطار مصنوع من الألومنيوم.

كما تلقى هاتف Galaxy A56 تحديثًا طفيفًا في التصميم مقارنة بسابقه. فبدلاً من حلقات الكاميرا المنفصلة مثل تلك الموجودة في Galaxy A55، تحولت Samsung الآن إلى وحدة على شكل حبة دواء تحتوي على العدسات الثلاث - كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. وفي المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

أسعار وتوافر Galaxy A56



سيتوفر هاتف Galaxy A56 بأربعة ألوان وسيكون إصدار 128 جيجابايت هو الخيار الوحيد في الولايات المتحدة، بينما ستحصل أوروبا والمملكة المتحدة أيضًا على طراز 256 جيجابايت.