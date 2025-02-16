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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طال انتظارها.. سامسونج تفاجئ متابعيها بسلسلة تحسينات جديدة لهواتفها

هواتف Galaxy S25
هواتف Galaxy S25
لمياء الياسين

 بدأت شركة Samsung في طرح أول تحديث برمجي للسلسلة، ويتضمن عددًا من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء ويأتي هذا التحديث بعد إصداره في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع وهو متاح حاليًا للطرازات المقفلة من Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra ويبلغ حجم التحديث، الذي يحمل إصدار البرنامج الثابت S93xUSQU1AYB3، حوالي 500 ميجابايت.

تتضمن حزمة التحديث أيضًا تصحيح الأمان لشهر فبراير 2025، والذي يعمل على إصلاح مجموعة من الثغرات الأمنية من إصدار البرنامج السابق ومن المتوقع أن يكون الهاتف أكثر أمانًا وخاليًا من الأخطاء.

سلسلة هواتف Galaxy S25

إذا كان لديك هاتف Galaxy S25 أو Galaxy S25+ أو Galaxy S25 Ultra مقفلاً بشركة اتصالات ، فيمكنك الحصول على التحديث من خلال الانتقال إلى الإعدادات » تحديث البرنامج » التنزيل والتثبيت و يمكنك أيضًا تحميل ملف البرنامج الثابت من قاعدة بيانات Samsung وتحديثه باستخدام أداة Odin.

ومن المرجح أن تطرح شركة Samsung هذا التحديث على طرز سلسلة هواتف Galaxy S25 غير المؤمنة من المصنع في الولايات المتحدة قريبًا. 

وإذا كنت خارج الولايات المتحدة،فمن المفترض أن يصل التحديث إلى مناطق أخرى، بما في ذلك إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، في الأسابيع المقبلة.

على الجانب الآخر وفقا لموقع gizmochina تعد التحديثات المنتظمة مهمة  لأمن جهازك. فهي لا تعمل على إصلاح الأخطاء المزعجة فحسب، بل تعمل أيضًا على إصلاح الثغرات الأمنية المعروفة.

بالنسبة لأولئك الذين يخططون للترقية، تقدم سلسلة Galaxy S25 بشكل أساسي أداءً  أعلى (بفضل شريحة Snapdragon 8 Elite)، والتي تقترن بميزات AI جديدة وتحديثات تدريجية مثل نظام تبديد الحرارة  .

Galaxy S25 هواتف Galaxy S25 شركة Samsung

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