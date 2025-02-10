ببطارية عملاقة وأداء خارق.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد

أكدت شركة سامسونج أن هاتف سامسونج Galaxy F06 5G سيُطلق بالهند في 12 فبراير الحالي كجزء من سلسلة F الخاصة بالشركة، منوهة بأنه سيكون خيارًا مناسبًا للميزانية باقتناء هاتف من الجيل الخامس بسعر أقل من 10000 روبية.

وتتضمن المواصفات الرئيسية شاشة HD + مقاس 6.7 بوصة ومعالج MediaTek Dimensity 6300، يدعم الجهاز 12 نطاقًا من الجيل الخامس، مما يضمن توافقًا واسعًا للشبكة.

مواصفات هاتف Galaxy F06 5G

ويتميز هاتف Galaxy F06 5G بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل، الكاميرا الأمامية هي وحدة 8 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، تشمل الميزات الأخرى ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب وتقنية التركيز الصوتي.

ويعمل الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات، وأكدت سامسونج أربعة تحديثات لنظام التشغيل وأربع سنوات من تحديثات الأمان ويتضمن التصميم جوانب مسطحة وشاشة ذات نتوء ليجمع الهاتف مزيج من الأداء والأناقة.

سيتوفر هاتف Galaxy F06 5G باللونين الأزرق Bahama Blue والبنفسجي الفاتح Lit Violet.

وسيأتي بنسختين بسعة 4 جيجابايت و6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع خيارات تخزين مقابلة، وعلى الرغم من أن تفاصيل التسعير لا تزال غير معروفة، فقد تم إطلاق سلفه، Galaxy F05، مقابل 8000 روبية هندية، لذلك نتوقع ظهور F06 أيضًا كجهاز أقل من 10 آلاف روبية.

وستبيع شركة سامسونج هاتف Galaxy F06 5G من خلال متجر Flipkart، ومتجر Samsung India عبر الإنترنت، ومنافذ بيع بالتجزئة مختارة.