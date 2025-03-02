موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

حقق فريق بيراميدز الفوز أمام نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما منذ عدة أيام على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري.

ويستعد بيراميدز لخوض الجولة الأخيرة من بطولة دوري Nile بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا على ستاد الدفاع الجوي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات “أون تايم سبورت”، الناقل الحصري للبطولة.