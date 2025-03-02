تفاصيل ظهور فرح الزاهد في حلقة اليوم من "أهل الخطايا"

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل "أهل الخطايا" أمس، والذي يعرض على قنوات النهار، بينما لم تظهر البطلة الرئيسية للعمل فرح الزاهد، التي تشارك جمال سليمان البطولة.

وكشفت فرح الزاهد في بيان صحفي عن موعد ظهورها في حلقات "أهل الخطايا"، وهو اليوم، بشخصية" هند".



وقالت فرح الزاهد، أنها مرعوبة لردود أفعال الناس حول ظهورها، خاصة أنها تقدم دورا بعيدا كليا عن شخصيتها وتخشى أن يكرهها الناس.

وأضافت فرح الزاهد، المخرج رؤوف عبد العزيز، راهن عليا من أجل هذا الدور، لأنه دور لا يتناسب مع ملامحي أو ما قدمته من قبل، لكنه تواصل معي هاتفيا والعمل في مرحلة المونتاج وقال لي : كسبت الرهان عليكي وده إللي مطمني.

واختتمت فرح الزاهد، تصريحاتها قائلة: توقعوا ظهوري هيكون تبع مين نوح. "جمال سليمان"، ولا ضرغام؟.

تضمن برومو مسلسل أهل الخطايا، مشاهد خاطفة، أظهرت خيوط تشويقية من أحداث المسلسل، منها شخصية جمال سليمان، التي تسعى للانتقام.

وكما تضمن برومو مسلسل أهل الخطايا مشاهد، لـ سوسن بدر، التي ظهرت تنفخ في البخور وكأنها تعمل في الدجل، ورانيا يوسف ظهرت تعطي زجاجة مولوتوف لـ محمد ثروت، لتحرضه على الحرق، وأخرى لطفل تظهر بشكل مرعب بأحد المشاهد.

أما الفنان أشرف زكي، فظهر يجلس على كرسي متحرك، في برومو مسلسل أهل الخطايا، وتضمن البرومو أيضا جزء من أغنية شعبية، ومشاهد حزن ووعيد.

ويحمل برومو المسلسل، أجواءً مشحونة بالتشويق والرعب والإثارة والغموض، حيث تتداخل مشاهد النار والدم والأحداث الغامضة مع حوارات مبهمة عن جريمة قتل وقضية الدارك ويب و كلام غير مفهوم عن "العهد"، مما يرفع مستوى الإثارة ويجعل الجمهور متشوقاً لاكتشاف تفاصيل القصة، خاصة مع التكتم الشديد حول تفاصيل العمل.