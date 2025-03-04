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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على الخطة الدعوية للأوقاف بأسوان خلال شهر رمضان المبارك

مساجد اسوان
مساجد اسوان
محمد عبد الفتاح

تستكمل مديرية الأوقاف بأسوان بإشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية، ومتابعة فضيلة الشيخ عادل جوده مدير الدعوة بالمديرية تنفيذ الخطة الدعوية لشهر رمضان المبارك والتي تتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة.

وتتمثل فى الندوات والمحاضرات بواقع 8  ندوات أسبوعية في قصور الثقافة، و25  ندوة تثقيفية أسبوعية في 3 مدارس، و80  ندوة تثقيفية أسبوعية في مراكز الشباب، و20  ندوة علمية أسبوعية يقدمها أساتذة الجامعات والأئمة والواعظات، و42 ملتقى فكري بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة.

ويتم أيضاً تنفيذ الأنشطة الدعوية والقرآنية بإجمالى 600  قافلة دعوية داخلية لنشر القيم الإسلامية، و 600 درس راحة لتقديم الوعظ والإرشاد، و 600 درس بعد العصر في مختلف المساجد، و624 لقاء تثقيفيا للطفل لتعزيز الوعي الديني لدى الصغار كل يوم خميس.

فضلاً عن تنفيذ مقرأة نموذجية يتم بث مباشر لجلستها بواقع 86 مقرأة للجمهور تُعقد كل يوم جمعة ، و 27 مقرأة للأئمة لرفع الكفاءة العلمية ، و 18 مقرأة للأعضاء لمراجعة وحفظ القرآن ، و 28 مكتب تحفيظ قرآن لنشر وتعليم التجويد ، و 14 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان .

وتكامل ذلك مع تنفيذ حملات نظافة وتعقيم لجميع المساجد ، وتجهيز جميع المساجد والزوايا التي ستُقام فيها صلاة التراويح، وكذا إقامة البرامج الدعوية مثل نفحات رمضانية ، وعودة الكتاتيب وسلسلة أحاديث الأربعين النووية ونشرها على الصفحة الرسمية للمديرية . 

هذا وتواصل مديرية الأوقاف بأسوان متابعة سير العمل بإداراتها المختلفة على مستوى مدن ومراكز المحافظة حيث قام فضيلة الدكتور محمود عبدالرحيم، مدير شؤون الإدارات بجولة لمتابعة سير العمل بإدارة أوقاف الرديسية.

وتأتي هذه الجولات في إطار جهود المديرية لضبط الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من انتظام العمل وفق اللوائح والتعليمات المنظمة .

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