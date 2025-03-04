اختناق نتيجة استنشاق دخان كثيف.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حريق شقة مدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، حول حريق نشب داخل شقة سكنية، وأسفر عن إصابة 3 اشخاص باختناق، أن ماسا كهربائيا من المدفأة وراء اندلاع النيران.

وتبين من التقرير الطبي للمصابين أنهم أصيبوا باختناق نتيجة استنشاق دخان كثيف وتلقوا الإسعافات الأولية، وتم إجراء جلسات تنفس اصطناعي لهم وخرجوا من المستشفى.

تفاصيل الحريق

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع في شارع ابن النفيس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.