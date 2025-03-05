يبحث العديد من الراغبين في التقديم على الوظائف عن كيفية استخراج كعب العمل 2025، والذي يعد من المستندات الأساسية للحصول على فرصة عمل سواء في القطاع الحكومي، الخاص، أو قطاع الأعمال العام.

يتم استخراجه عبر مكاتب العمل المختصة، بعد تجهيز الأوراق المطلوبة وملء الاستمارة الحمراء التي تحتوي على الرقم التأميني، الرقم القومي، والمؤهل الدراسي.

كيفية استخراج كعب عمل 2025

يعد كعب العمل 2025 من المستندات الأساسية للراغبين في التوظيف، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو قطاع الأعمال العام. ويهدف إلى تسجيل بيانات الباحثين عن العمل، مما يسهل حصولهم على وظيفة مناسبة.

وتوفر وزارة القوى العاملة إمكانية استخراجه إلكترونيا أو من خلال مكاتب العمل، وفقا للإجراءات المحددة. في هذا التقرير، نستعرض خطوات استخراج كعب العمل، الأوراق المطلوبة، وأماكن الحصول عليه لضمان إتمام العملية بسهولة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2025



لإتمام عملية استخراج كعب العمل، يجب توفير المستندات التالية:

- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

- الرقم التأميني.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية (للذكور).

- أصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة (إن وجدت).

- شهادات الخبرة إن وجدت.

أماكن استخراج كعب العمل



يمكن استخراج كعب العمل من مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة، ويتم استلامه في نفس اليوم مجانا.

يمكن تقديمه لمكتب العمل يدويا من خلال الموظف أو من ينوب عنه، أو إرساله بالبريد مرفقا بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مده تسليم كعب العمل



يجب تقديم كعب العمل إلى جهة العمل خلال شهر من استلام العامل للعمل، وإلا سيتم توقيع غرامة مالية على الشركة تتراوح بين 200 جنيه و5,000 جنيه.

كيفية استخراج كعب العمل إلكترونيا



يمكن استخراج كعب العمل 2025 إلكترونيا عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط: [www.manpower.gov.eg](https://www.manpower. gov.eg/)

1. تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب سابق.

2. اختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل".

3. إدخال البيانات المطلوبة واختيار مكان العمل المرغوب.

4. تسجيل الطلب إلكترونيا.

5. التوجه إلى أقرب مكتب عمل لاستلام كعب العمل.

خطوات استخراج كعب العمل عبر الهاتف المحمول



- الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة

(https://www.manpower .gov.eg)

- اختيار "تسجيل راغبي العمل".

- تسجيل حساب جديد إذا لم تكن مسجلا من قبل.

- إدخال البيانات المطلوبة، مثل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، الرقم القومي، والموقف من التجنيد (للذكور).