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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل 2025

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل 2025
الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل 2025
محمد غالي
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يبحث الراغبون في التقديم على الوظائف استخراج كعب عمل 2025 ، من خلال أماكن استخراج كعب العمل، من خلال تجهيز الأوراق المطلوبة، وملء الاستمارة الحمراء التي تحتوي على الرقم التأميني والرقم القومي والمؤهل الدراسي.

 وذلك للباحثين عن فرص العمل المختلفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، للحصول على عمل ثابت ومضمون ليستطيعوا تكوين حياتهم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل 2025

وتشمل الأوراق المطلوبة

شهادة المؤهل الدراسي أصل

الرقم التأميني

بطاقة الرقم القومي

شهادة الجيش للذكور

أصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة

استخراج كعب عمل بالمجان


يمكن استخراج كعب العمل إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر هذا الرابط https://www.manpower.gov.eg/

ويتم التسجيل إذا كنت مستخدما جديدا ، أو الدخول على الحساب إذا كان لديك حساب سابق للخدمات.

يتم الضغط على زر خدمة تسجيل راغبي العمل في موقع وزارة القوى العاملة.

يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة ورغبة مكان العمل.

تسجيل الطلب .

يتم الذهاب إلى أقرب مكتب عمل واستلام كعب العمل.

ويجب إرسال كعب العمل في خلال شهر من استلام العامل للعمل، وإلا تُوّقع غرامة مالية على الشركة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

ويوجد كعب عمل لحملة المؤهلات وآخر لغير حملة المؤهلات، ويقوم العامل باستخراجه من مكتب العمل التابع له في منطقته.

استخراج كعب عمل اونلاين كعب عمل 2025

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل
لاستخراج كعب عمل يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للاطلاع.
يجب شهادة المؤهل الدراسي لاستخراج شهادة القيد.
يتطلب استخراج شهادة القيد تقديم الرقم التأميني
يتطلب استخراج كعب عمل إحضار شهادات الخبرة إن وجدت.

خطوات استخراج كعب العمل عن طريق الموبايل

قم بالدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة www.manpower.gov.eg .
اختار تسجيل راغبى العمل.

ثم اختيار التسجيل لأول مرة، إن لم تكن سجلت على المنظومة من قبل.
ثم أدخل البيانات المطلوبة مثل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي، بالنسبة للذكور تحديد الموقف من التجنيد.


أماكن استخراج كعب العمل


استخراج كعب عمل، من مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة.

يتم استخراج كعب العمل بشكل مجاني ، كما أنه يتم استلامه في نفس اليوم، ويمكن ارساله باليد مباشرة (الموظف أو من ينوب عنه) لمكتب العمل، ويقوم مكتب العمل باستلام الأصل والتوقيع على صورة الأصل وتُختم بختم مكتب العمل، أو يتم إرساله بالبريد من خلال نموذج ومعه خطاب مسجل بعلم الوصول.

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