أخبار التوك شو|مدبولي: توافقت مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع عمل شركات القطاع الخاص.. وزير الخارجية: الموقف المصري ثابت بدعم أمن واستقرار العراق

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مدبولي: توافقت مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع عمل شركات القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع عمل شركات القطاع الخاص وعمل علاقات مشتركة من الجانبين.

وزير الخارجية: الموقف المصري ثابت بدعم أمن واستقرار العراق

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الموقف المصري ثابت بدعم أمن واستقرار العراق وعازمون على مواصلة متابعة برامج التعاون، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وزير الثقافة: القاهرة المقر الأساسي للثقافة العربية

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أننا نعمل على إطلاق أول محطة إذاعية مصرية متخصصة في الثقافة، مشيرا إلى أنه سعيد بالحراك الثقافي في الدول العربية سواء الثقافة المرئية والمسموعة والمكتوبة.

رئيس الوزراء العراقي: عملنا بجد مع شركائنا بالقطاع الخاص في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي

أكد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أننا عملنا بجد مع شركائنا بالقطاع الخاص في تنفيذ مختلف الخطط ضمن البرنامج الحكومي، والذي حقق نسبة واضحة من التأثير الكبير.



وزير الزراعة: التوسع في معارض السلع الغذائية بشهر رمضان 2025

قال علاء فاروق وزير الزراعة إن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك بدأت منذ ثلاثة اشهر بالتعاون مع كافه الجهات المعنية .

التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم هذه المشروعات عبر برامج مثل "مشروعك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم أعماله 31 مليار جنيه، وأسهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دعم أكثر من 212 ألف مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر، مما ساعد على توفير المنتجات محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.





ناجي الشهابي: الحرب على غزة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن المصري

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر والأردن يقفان بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أن هذا الموقف لم يتغير منذ السابع من أكتوبر الماضي، بل يزداد صلابة مع مرور الوقت.

وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة

أفاد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بأن ثمانية أسرى فلسطينيين محررين وصلوا إلى خان يونس، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

تصل إلى القدس.. الأمم المتحدة: عيادات أونروا مفتوحة في الضفة الغربية

أكدت الأمم المتحدة، أن عيادات أونروا مفتوحة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية مع دخول الحظر الإسرائيلي حيز التنفيذ.

ترامب: لا ناجين من حادث اصطدام الطائرتين في واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يوجد ناجون من حادث اصطدام الطائرتين في واشنطن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.