إذا كنتي تودين تقديم أكلات مبتكرة وخفيفة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل الطعمية بالحمص (الفلافل السورية أو الفلسطينية).

المكونات:

2 كوب حمص يابس (منقوع لمدة 12 ساعة على الأقل)

1 بصلة متوسطة مفرومة

4 فصوص ثوم

1 كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري لجعلها هشة)

1 ملعقة كبيرة سمسم (للتزيين)

زيت للقلي



طريقة التحضير:

1. تحضير الحمص: بعد نقع الحمص في الماء لمدة 12 ساعة، يُصفّى جيدًا ولا يُسلق.



2. الطحن: يوضع الحمص مع البصل، الثوم، والبقدونس في محضرة الطعام ويُطحن جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا.



3. التتبيل: يُضاف الكمون، الكزبرة، الملح، الفلفل الأسود، والبيكنج بودر، ثم يُخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.



4. التشكيل: تُشكل الطعمية على هيئة أقراص صغيرة، ويمكن تزيينها ببعض حبات السمسم.



5. القلي: يُسخّن الزيت على حرارة متوسطة، ثم تُقلى الطعمية حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.



6. التقديم: تُقدم ساخنة مع الطحينة، المخللات، والخبز العربي.

يمكنك تناولها في ساندوتشات أو كطبق جانبي لوجبة لذيذة وصحية!