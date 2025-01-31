إذا كنتي تودين تقديم أكلات مبتكرة وخفيفة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل الطعمية بالحمص (الفلافل السورية أو الفلسطينية).
المكونات:
2 كوب حمص يابس (منقوع لمدة 12 ساعة على الأقل)
1 بصلة متوسطة مفرومة
4 فصوص ثوم
1 كوب بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري لجعلها هشة)
1 ملعقة كبيرة سمسم (للتزيين)
زيت للقلي
طريقة التحضير:
1. تحضير الحمص: بعد نقع الحمص في الماء لمدة 12 ساعة، يُصفّى جيدًا ولا يُسلق.
2. الطحن: يوضع الحمص مع البصل، الثوم، والبقدونس في محضرة الطعام ويُطحن جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا.
3. التتبيل: يُضاف الكمون، الكزبرة، الملح، الفلفل الأسود، والبيكنج بودر، ثم يُخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.
4. التشكيل: تُشكل الطعمية على هيئة أقراص صغيرة، ويمكن تزيينها ببعض حبات السمسم.
5. القلي: يُسخّن الزيت على حرارة متوسطة، ثم تُقلى الطعمية حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
6. التقديم: تُقدم ساخنة مع الطحينة، المخللات، والخبز العربي.
يمكنك تناولها في ساندوتشات أو كطبق جانبي لوجبة لذيذة وصحية!