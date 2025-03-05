السعودية تحذر: مرقة دجاج تسبب السرطان.. تخلصوا منها فوراً!

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تحذيرًا رسميًا بشأن منتج مرقة الدجاج للعلامة التجارية "Maragatty"، وهو منتج مستورد من جمهورية مصر العربية، يتم تسويقه في عبوات تزن 480 جرامًا ويحمل تاريخ صلاحية 1/11/2026.

ووفقًا للهيئة، فإن هذا المنتج يحتوي على ألوان صناعية محظورة، تشمل Dimethyl Yellow وSudan I وSudan IV، وهي مواد كيميائية يمنع استخدامها في المنتجات الغذائية نظرًا لمخاطرها الصحية الكبيرة على المستهلكين.

المخاطر الصحية للمواد المحظورة

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن هذه المواد الكيميائية قد تسبب حساسية شديدة وتشوهات خلقية، إضافة إلى احتمالية الإصابة بالأمراض السرطانية.

ولهذا السبب، تمنع الأنظمة السعودية استخدامها في الأغذية حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

إجراءات صارمة وسحب المنتج من الأسواق

أكدت الهيئة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من الأسواق المحلية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المستوردة.

كما دعت المستهلكين الذين اشتروا المنتج إلى التخلص منه فورًا وعدم استهلاكه، حمايةً لصحتهم وسلامتهم.

عقوبات رادعة للمخالفين

وشددت الهيئة على أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تعرض مرتكبيها إلى عقوبات صارمة، قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، أو العقوبتين معًا، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

دعوة لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة استمرارها في مراقبة الأسواق المحلية لضمان سلامة الأغذية المتداولة وحماية الصحة العامة.

كما أكدت التزامها بالتشديد على الرقابة على المنتجات المستوردة لمنع دخول أي منتجات مخالفة إلى المملكة.

يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الغذاء والدواء السعودية لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام المواد غير المصرح بها.

ويُعد تعاون المستهلكين في الالتزام بهذه التحذيرات والتبليغ عن المخالفات جزءًا أساسيًا من تعزيز منظومة الرقابة الغذائية في المملكة.