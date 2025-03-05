محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والوفد المرافق له.

وعقب استعراض أوجه التعاون المشترك والرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع الأسوانى، أكد الدكتور إسماعيل كمال الدور الحيوى والهادف الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال البحث العلمى باعتبارها الشريك الأساسى لأجهزة المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية .

وأشاد المحافظ بالمساندة الواضحة من الأكاديمية لمختلف مجالات وقطاعات العمل العام، فضلاً عن حرص الأكاديمية لتأهيل أبنائنا الطلاب وفقاً لسوق العمل، ما يساهم فى خلق أجيال مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية، والآخذ بقاطرة التنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أفضل المستويات العلمية والحياتية لمواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى الدول المتقدمة.

من جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار شكره لمحافظ أسوان لدعمه لجهود الأكاديمية ورؤيتها المتكاملة، موضحاً أن فرع الأكاديمية بأسوان جاهز لمواصلة تقديم الاستشارات الهندسية والعلمية النموذجية لأى مشروعات تنموية وخدمية تقام على أرض المحافظة.

وترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار لمناقشة واستعراض المقترحات والأفكار والضوابط المنظمة لأسلوب ومنظومة العمل بقطاع الاستثمار.

وأكد المحافظ أن هذا الملف يشهد اهتماما متواصلا من القيادة السياسية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لخلق مناخ جاذب للفرص الاستثمارية المتنوعة ولتعزيز البعد الاقتصادي الذى يساهم فى تحقيق القيمة المضافة للثروات العديدة التى تزخر بها المحافظة.

وأشار محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه يتم العمل بشفافية كاملة فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، ويتم التحفيز والتشجيع للمشروعات الجادة بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منها.