محافظ أسوان يتفقد مطبخ الخير بمنطقة السيل لتجهيز1200وجبة إفطار ساخنة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان " مطبخ الخير " ضمن حملة " إفطار صائم " لمؤسسة مصر الخير لتجهيز الوجبات الساخنة بمنطقة السيل وذلك برفقه الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالخدمات الجليلة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، والعمل المخلص الذى يؤديه فريق عمل المؤسسة بأسوان .

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يأتى ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم أوجه الدعم اللازم للتغلب على الظروف الإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والنجوع تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى بأن هذا العام شهد مضاعفة الوجبات الساخنة وفقاً للتنسيق بين محافظ أسوان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير حيث تم تجهيز الوجبات الساخنة بمطبخ الخير على أعلى مستوى وطبقاً للإشتراطات الصحية حيث يتم تجهيز 1200 وجبة إفطار يومياً ، ويتم توزيع 300 وجبة منها بالخيمة الرمضانية التابعة لمؤسسة مصر الخير بحديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بكورنيش النيل القديم ، وكذا توزيع 300 وجبة أخرى بخيمة مدينة أسوان الجديدة .

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم توزيع 600 وجبة ساخنة على الأسر المتعففة وتوصيلها لمحل إقامتهم ، كما أنه يوجد مطبخ مماثل بمركز دراو ، وأخر بمركز كوم أمبو لتجهيز 1200 وجبة ساخنة بواقع 600 وجبة ساخنة بكل مركز ، بالإضافة إلى تجهيز 300 وجبة سحور داخل مطبخ مركز نصر النوبة .

فيما استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار والوفد المرافق له ، وعقب إستعراض أوجه التعاون المشترك والرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع الأسوانى.