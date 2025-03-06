القابضة للأدوية تحقق 650 مليون جنيه صادرات بنهاية يونيو 2024

حققت الشركات التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إجمالي صادرات بلغت نحو 650 مليون جنيه،خلال العام المالى الماضي 2023-2024، وفقا لتقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية.

ويتبع القابضة للأدوية 9 شركات تابعة هى "النصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والنيل للأدوية، والإسكندرية للأدوية، وممفيس للكيماويات، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، ومصر للمستحضرات الطبية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - إدكو".

ومن جانبه أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام خلال الجمعية العامة العادية للقابضة للأدوية، على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الأدوية، مشيراً إلى أن تطوير شركات الأدوية التابعة يمثل أولوية في استراتيجية عمل الوزارة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية في السوق المحلية والخارجية، والمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني و توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحا أن هذه المشروعات تستهدف أيضا توسيع نطاق التصدير.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، لضمان استدامة نجاح الشركات التابعة، مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الأصول والطاقات المتاحة مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتفعيل نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يسهم في تحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وقال المهندس محمد شيمي، في تصريحات سابقة له، إن معظم الشركات التابعة للقابضة للادوية عادت للإنتاج في شهر اكتوبر الماضي.

تطوير 82 خط إنتاج تابع لشركة القابضة للأدوية

ويذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروعات ”GMP” باستثمارات بلغت 1.8 مليار جنيه، والتى شملت تطوير 82 خطًا إنتاجيًا للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، والحصول على شهادة التصنيع الجيد من قبل هيئة الدواء المصرية لعدد 42 خطا حتى الآن، وشملت المشروعات تطوير ماكينات الإنتاج والمناطق الإنتاجية ومحطات المياه ومنظومة التكييف ومخازن الخامات والمنتج التام ومناطق سحب وصرف الخامات الدوائية والمعامل.