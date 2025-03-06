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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: ماكرون يلجأ إلى تصرفات غير مدروسة في محاولة لإنقاذ سمعته

وزير الخارجية الروسي سيرجي
وزير الخارجية الروسي سيرجي
القسم الخارجي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى إجراءات متهورة في محاولة لإنقاذ سمعته.

وأضاف وزير الخارجية الروسي : "أسمع أصواتا عاقلة، بما في ذلك داخل حلف شمال الأطلسي، وداخل الاتحاد الأوروبي، تدرك أن ماكرون، من أجل إنقاذ سمعته التي تعرضت للدوس بشكل يائس داخل فرنسا، قد يلجأ إلى إجراءات غير مدروسة تماما"، بحسب ما أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وفي وقت سابق، أكد لافروف أن خطاب الزعيم الفرنسي النووي يشكل تهديدا لروسيا.

وأشار إلى أن نابليون بونابرت وأدولف هتلر تحدثا أيضا عن الرغبة في "هزيمة روسيا"، لكنهما صرحا بذلك "بشكل مباشر"، على عكس الرئيس الفرنسي.

الاتحاد الأوروبي لافروف وزير الخارجية الروسي الرئيس الفرنسي ماكرون حلف شمال الأطلسي تصرفات غير مدروسة

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