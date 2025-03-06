حسن عسيري ينتقد أوس أوس: أعمالك معظمها فشلت وعمرك ما هتكون بطل

استضاف الإعلامي حسن عسيري الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" في برنامجه "برودكاست مع حسن عسيري"، المذاع عبر قناة MBC مصر. وخلال الحلقةوجه حسن عسيري سؤالًا لأوس أوس قائلاً: "أنت أعمالك معظمها فشلت، وعمرك ما هتعمل حاجة بطولتك، مش هتبقى بطل أبدًا".

مما دفع أوس أوس للرد على ذلك قائلاً: "لازم أعمل صف تاني لحد ما أعرف أعمل حاجة بطولتي".

كما وجه عسيري تساؤلًا آخر للفنان حول السبب في عدم تقديمه لأي أعمال بطولته قائلا: انت محدش بيطلب منك أعمال في الوقت الحالي".

برنامج "برودكاست مع حسن عسيري" هو من نوعية برامج المقالب، ويستمر في عرض حلقاته طوال شهر رمضان 2025، حيث يستضيف عسيري عددًا من النجوم البارزين في الفن والرياضة، من بينهم مصطفى أبو سريع، حمادة هلال، خالد الصاوي، آيتن عامر، إيهاب توفيق، مجدي عبد الغني، وغيرهم.

أخر أعمال أوس أوس

و شارك أوس أوس مؤخرًا في مسرحية "البقاء للأصلع"، التي عرضت ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشارك الفنان مقطع فيديو من كواليس المسرحية عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيه مع الفنانين هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، ومحمد أوتاكا، وأرفق الفيديو بتعليق: "فاضل واحد، مسرحية البقاء للأصلع".

وتدور أحداث المسرحية حول بعثة يتم إرسالها إلى الفضاء بعد دمار كوكب الأرض بسبب نيزك، في إطار من المواقف الكوميدية. المسرحية من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أوتاكا، وبطولة كل من هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، مي كساب، محمد أوتاكا، وأوس أوس، وتُنتجها شركة صلاح الجهيني ومحمد نصار.