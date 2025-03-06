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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يفتتح الدورة الرمضانية الأولى للعاملين بالعاصمة الإدارية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حسام الحارتي

في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز بيئة العمل الحكومي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس ناصر فؤاد محمد حسين، نائبا عن وزير الانتاج الحربي ومستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية، الدورة الرمضانية الأولى للعاملين المنتقلين إلى العاصمة وأسرهم بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور أحمد عبد الفتاح ، الرئيس التنفيذي لسلسلة نادي النادي، والدكتور وسام الغمري، المدير التنفيذي لنادي النادي بالعاصمة الإدارية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والعميد شريف صابر، نائب المدير التنفيذي لنادي النادي بالعاصمة الإدارية.

حيث تنظمها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتحقيق التواصل بين الموظفين في أجواء تنافسية مميزة.

وتُقام فعاليات الدورة خلال الفترة من 7 وحتى 26 مارس 2025، حيث تُجرى المباريات على الملاعب المفتوحة بمنطقة “زهرة العاصمة” خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والوزارات الحكومية.

وتشهد الدورة مشاركة 230 لاعبًا يمثلون 24 فريقًا من مؤسسات الدولة المختلفة، من بينها وزارة الكهرباء، الرقابة الإدارية، التأمينات الاجتماعية، وزارة السياحة، وزارة الاتصالات، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الإسكان، وزارة الاستثمار، الجهاز المركزي للتعمير، وزارة الآثار، وزارة الشباب والرياضة، والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى فرق أخرى، مما يعكس التفاعل الكبير مع المبادرات الرياضية التي تعزز من روح التعاون والعمل الجماعي.

كما تشمل الدورة منافسات مخصصة لأبناء العاملين من مرحلتين عمريتين، الفئة الأولى من 10 إلى 13 عامًا، والفئة الثانية من 14 إلى 16 عامًا، بمشاركة 30 فريقًا في كل مرحلة، مما يسهم في غرس القيم الرياضية بين الأجيال الجديدة وتعزيز روح التنافس بينهم.

كما سيقام على هامش الدورة، دورات رمضانية في لعبتي الدومينو والطاولة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للالعاب الترفيهية وكذلك مسابقة ثقافية بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الدورة تأتي في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز النشاط الرياضي داخل المجتمع، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية الرياضية المستدامة، مشيرًا إلى أن الرياضة أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء الإنسان ودعم بيئة العمل، فضلًا عن دورها في تحقيق التواصل بين العاملين بمختلف مؤسسات الدولة. وأضاف أن الوزارة تحرص على تقديم برامج ومبادرات تساهم في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز روح الولاء والانتماء، متطلعًا لأن تكون هذه الدورة نواة لفعاليات رياضية مستمرة داخل العاصمة الإدارية.

وتعكس هذه المبادرة توجه الدولة نحو تعزيز مفهوم الرياضة للجميع، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم نموذج متكامل للبيئة الحكومية الحديثة، التي تجمع بين العمل والنشاط الرياضي والثقافي، بما يسهم في خلق مجتمع متكامل ومتطور داخل العاصمة الإدارية.

رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضة موقع صدي البلد صدي البلد رياضة

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