رامز خلال ساخرا من كنو: معرفش يجيب جول في الشنو

سخر رامز جلال خلال مقدمته مقدمته من اللاعب كنو قائلا:" اللي الكل بيتكلم عنه اللي معرفش يجيب جول في الشنو".



ووصل رامز جلال وصله السخرية من طول اللاعب محمد كنو، مرددا: انا فوق يابني كده ليه عامل زي البصل الأخضر.



وتابع رامز ساخرا: الناس تأكل تتخن وكنو يا كل يطول، بس انا هنزل للواد كنو اللي لا هيفرق معايا طوله ولا سنو.

برنامج رامز جلال



ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار.