كنو لـ شبيه رامز جلال: الله يخربيتك.. No good job | فيديو

في حلقة مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، وقع محمد كنو لاعب نادي الهلال السعودي، ضحية مقلب رامز إيلون مصر، تقديم رامز جلال والمذاع عبر شاشة قناة MBC مصر.

محمد كنو يشجع الأهلي

وصرح محمد كنو بأنه يشجع النادي الأهلي داخل مصر، مشيرا إلى أنه يحب اللعب مع سالم الدوسري؛ لأنه قريب منه.

وقال كنو عند لقائه بـ شبيه رامز جلال: "الله يخربيتك .. No good job".

يُعرض البرنامج يوميًا طوال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، حيث تنطلق الحلقات في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مستقطبًا عددًا كبيرًا من المشاهدين الذين يترقبون النجوم المشاركين وردود أفعالهم أثناء وقوعهم في الفخ الذي أعدّه لهم رامز جلال.

ومن ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي وحسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبوسريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.