آيس كريم الثعبان .. أغرب واقعة ممكن تشوفها | صور

أثارت واقعة جديدة عن الغش التجاري ضجة كبيرة فى العالم حيث فوجيء رجل بوجود ثعبان داخل قطعة آيس كريم اشتراها مؤخرا.



ونقلا عما أورده موقع “indianexpress” فوجئ رجل في تايلاند بوجود ثعبان صغير مجمد داخل آيس كريم اشتراه من أحد الباعة المتجوليين ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تفاصل واقعة آيس كريم الثعبان

انتشرت صورة لبولة آيس كريم بها خطوط علامات الثعبان بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حتى اجتاحت العالم.

والغريب أن صورة آيس كريم الثعبان مرعبة حقا حيث أن الصورة يصعب من خلالها اكتشاف وجود الثعبان الصغير حيث أنه ملتوى عند بداية الجزء العلوى من الآيس كريم ومدفون بداخله ولكن عند التركيز ستجد رأس الثعبان الأسود والأصفر مرئيًا بوضوح .

عين ثعبان فى آيس كريم

و قام صاحب قطعة الآيس كريم، راي بان ناكلنجبون، بنشر صورة على موقع الفيسبوك يعرض فيها عن قرب المنظر المرعب وتحدث عن تفاصيل الحادثة الغريبة وعين الثعبان التى كانت ظاهرة بوضوح داخل الآيس كريم.





رد فعل الجمهور



وكان من أبرز التعليقات على هذه الواقعة أن أحد المدونين كتب"هذا هو السبب الذي يجعلني ألتزم بشراء الآيس كريم من المتجر".

وعلق البعض الأخر بأسلوب ساخر فقال أحد نشطاء السوشيال ميديا:

لا تأكله بعد. انتظر حتى يذوب حتى يمكن إحياؤه.

من الواضح أن هذه نكهة جديدة .. مفاجأة الثعبان.

إذا طلبت منك أن تجربه مرة واحدة، هل سيتم اتهامي بمحاولة القتل.