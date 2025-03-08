أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين تقيم أكبر خيمة رمضانية تحت مظلة التحالف الوطني.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى أن مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، أطلقت أكبر خيمة رمضانية لتقديم وجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان المبارك.



وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح أحمد موسى أن الخيمة تم إقامتها في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، حيث تستقبل آلاف المواطنين يوميًا، كما يتم توزيع الوجبات على المستشفيات والشوارع لمساعدة غير القادرين.

وأشار أحمد موسى إلى أن الخيمة تقدم ما بين 6 إلى 7 آلاف وجبة إفطار يوميًا، تحتوي كل منها على 300 جرام بروتين، مع تنوع الأصناف يوميًا لضمان تقديم وجبات متكاملة وصحية، مؤكدًا أن جميع اللحوم طازجة بصورة يومية، كما يتم إعداد نحو 2000 وجبة سحور يوميًا، تشمل الخبز، الفول، الزبادي، والجبن، لتوفير احتياجات الصائمين في وقت السحور.



وأكد أحمد موسى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الخيرية التي تقوم بها المؤسسة لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم، مشيدًا بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في تعزيز التكافل الاجتماعي ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.