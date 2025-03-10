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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تستعد لإطلاق أول جهاز لوحي بشاشة OLED

تابلت شاومي
تابلت شاومي
شيماء عبد المنعم

أفادت أحدث التسريبات بأن شركة شاومي Xiaomi، بصدد إطلاق أول جهاز لوحي لها مزود بشاشة OLED قريبا. 

وبحسب ما ذكره موقع “notebookcheck”، تأتي جميع الأجهزة اللوحية السابقة من شاومي مع شاشات LCD، لكن هذا سيشهد تغييرا قريبا، حيث كشف تسريب معلومات جديدة حول خطط الشركة للجهاز اللوحي القادم.

وفقا لتسريب جديد، تستعد شاومي لإطلاق جهاز لوحي جديد في المستقبل القريب ربما في الشهر المقبل، سيحمل تصميم ضخم ومزود بشاشة OLED بحجم 14 بوصة، ليكون منافسا لأجهزة Galaxy Tab S Ultra من سامسونج. 

لم تذكر التسريبات اسم الجهاز اللوحي بعد، لكن تشير الشائعات المنتشرة على موقع “ويبو” الصيني، إلى إلى أنه سيحمل اسم "Pad 7 Max"، ليكون خلفا مباشرا لجهاز Xiaomi Pad 6 Max 14 الذي تم إطلاقه في 2023.

بالإضافة إلى Pad 7 Max، يبدو أن شاومي تعمل على جهازين لوحيين آخرين بارزين، أحدهما سيكون جهاز لوحي رائد مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite وشاشة OLED، ومن المحتمل أن تطلق عليه اسم Pad 7S Pro أو Pad 7 Ultra. 

وبالنسبة للجهاز الآخر فسيكون جهاز لوحي مخصص للألعاب من ريدمي بشاشة 8 بوصات مزود بمعالج ميدياتك Dimensity 9400+ القادم.

سمارت ووتش بميزات استثنائية

أشارت تسريبات أخرى إلى أن شركة شاومي تعتزم إطلاق ساعة ذكية جديدة تتميز بتصميم فاخر وسحن سريع.

على الرغم من أن شاومي قد طرحت ساعة Watch S4 في الأسواق الدولية مؤخرا، إلا أن هناك إشارات على أنها قد تكون تعمل على ساعة جديدة تحمل اسم Watch 3 Pro، قد تحصل على ترقيات تركز على اللياقة البدنية والشاشة الساطعة.

وبحسب شهادة 3C التي تكشف عن دعم شريحة الاتصال الرقمية eSIM، قد تأتي الساعة الجديدة خليفة للساعة الرائدة Watch 2 Pro.

ساعة شاومي

من جهة أخرى، تشير التسريبات إلى أن ساعة شاومي الجديدة ستكون قابلة للشحن بسرعة كبيرة، حيث ستدعم شاحنا بقدرة 10 وات، بينما تدعم الساعات المنافسة مثل OnePlus Watch 3 شحنا بقدرة 7.5 وات.

من المتوقع أن يتم إطلاق ساعة شاومي الجديدة جنبا إلى جنب مع الجهاز اللوحي القادم بالإضافة إلى هاتف قابل للطي من الجيل الثاني في حدث ضخم خلال الأسابيع المقبلة.

شاومي جهاز لوحي تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max 14

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