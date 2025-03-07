قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الأولى من رمضان .. للرزق والزواج وسداد الديون
حماس: أي تصعيد عسكري إسرائيلي قد يؤدي إلى مقتل رهائن
درس التراويح بالجامع الأزهر.. القرآن الكريم أعظم هدية ربانية للبشرية
لا أمان لأي مان .. ياسمين عبد العزيز تثير جدل بهذا البوست
الغندور: الأهلي يدرس خوض كأس عاصمة مصر بالشباب وبعض لاعبي الفريق الأول
أسرع قطارات السكك الحديدية | تفاصيل مواعيد التالجو .. وهذه أسعار الحجز
فهد البطل الحلقة السادسة.. أحمد العوضي ينقذ كناريا من والدها
رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وخطوات تقديم التظلم
قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
توقعات الذكاء الاصطناعي لقمة الدوري.. فوز الأهلي وصدمة للزمالك
محافظتا القاهرة والجيزة تواصلان التصدي للأمطار بالتنسيق بين الأجهزة المعنية
كولر يشيد بأداء لاعبي الأهلي ويعلق علي مواجهات الدور الفاصل للدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

3.6 مليون وحدة مباعة.. سلسلة شاومي الجديدة تحطم الأرقام القياسية

Redmi K80
Redmi K80
شيماء عبد المنعم

حققت ريدمي Redmi العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، رقما قياسيا جديدا في المبيعات مع أحدث سلسلة رائدة Redmi K80، وفقا للإعلان الرسمي للشركة، تجاوزت التشكيلة 3.6 مليون وحدة في مباعة خلال أول 100 يوم في السوق. 

يضع الإنجاز سلسلة شاومي الجديدة Redmi K80، كأكثر الهواتف مبيعا بين جميع الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في نفس الفترة.

هاتف شاومي Redmi K80 يضع معيارا جديدا في المبيعات

تتضمن سلسلة Redmi K80، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2024، جهازين ، وهما K80 و K80 Pro، ذكرت الشركة أن أرقام مبيعات التشكيلة أعلى بكثير من المنتجات المتنافسة، مما يبرز الطلب القوي في السوق. 

والجدير بالذكر أن النموذجين من سلسلة Redmi K80 قد تفوقا على 6 طرز من العلامات التجارية المتنافسة مجتمعة، وعرضا هيمنة العلامة التجارية في هذا القطاع.

مباشرة من الإطلاق، أظهرت سلسلة Redmi K80 أدائ قويا، حيث تم بيع أكثر من 660،000 وحدة في اليوم الأول وحده، وفي غضون عشرة أيام، كانت المبيعات قد تجاوزت بالفعل مليون وحدة مباعة، حيث سجلت رقما قياسيا لهاتف K-Series الأسرع مبيعا.

سلسلة شاومي Redmi K80

مواصفات سلسلة Redmi K80


تقدم سلسلة Redmi K80 مواصفات من الدرجة الرائدة في الأسعار التنافسية، يتميز هاتف Redmi K80 القياسي بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، التي تصل إلى 16 جيجايايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x، وتخزين داخلي كحد أقصى قدره 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0. 

يضم الهاتف شاشة مسطحة من طراز OLED بحجم 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وبطارية 6550 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 90 وات، يتميز الجهاز أيضا بكاميرا أساسية 50 ميجابكسل مع OIS وكاميرا أمامية 20 ميجابكسل.

من ناحية أخرى، ييتميز هاتف Redmi K80 Pro بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite، وشريحة عرض ألعاب مخصصة، وبطارية 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن سلكي 120 وات وشحن لاسلكي 50 وات.

يتميز كلا النموذجين بشاشات عرض متقدمة بدقة 2K، ويعتمد DC، ومستشعر بصمة الموجات فوق الصوتية على الشاشة، سلسلة K80 متوفرة بسعر قدره 345 دولار في الصين.

شاومي Redmi K80 شاومي Redmi K80 سلسلة شاومي الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

الأهلي والزمالك

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك في القمة.. وعودة 3 نجوم

وفاة معلمة بسوهاج

الموت يسبق الفرح.. معلمة سوهاج ترحل بعد بوست غامض يهز السوشيال ميديا |تفاصيل

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. ما هو موعد صرف مرتبات شهر مارس؟

سالي عبدالسلام

هل تسببت زوجة كريم فهمي في طلاق هنا الزاهد من شقيقه.. سالي عبدالسلام تكشف

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من الأرصاد| موسم الأمطار الرعدية يعود ويهدد الشوارع بالغرق

وزارة التربية والتعليم

أول رد من التعليم بشأن ظهور حالات جدري في مدرسة العمرانية

بدءا من الأحد .. البنوك تتيح خدمة فتح الحسابات مجانا

مجانا بدءا من الأحد المقبل .. طريقة فتح حساب في البنك

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي ماهر مقلد

انتخابات الصحفيين.. ماهر مقلد: البداية غدا .. والطريق ممهد لمجلس قوى

المتعافين من الإدمان

المتعافون من الإدمان يصممون فوانيس رمضان داخل ورش مراكز العزيمة

صورة ارشيفية

غدا .. الصحفيين تفتح باب التسجيل للحضور في اجتماع الجمعية العمومية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول على السحور

الفول
الفول
الفول

لتجنب الجوع والعطش.. عناصر غذائية يجب أن تتضمنها وجبة السحور

عناصر غذائية يجب أحتواء وجبة السحور عليها
عناصر غذائية يجب أحتواء وجبة السحور عليها
عناصر غذائية يجب أحتواء وجبة السحور عليها

هتعرفيه فى الأسابيع الأولى .. أعراض غير متوقعة تكشف الحمل

أعراض الحمل
أعراض الحمل
أعراض الحمل

مسلسل جودر2 الحلقة6 .. اختطاف جيهان الشماشرجي بعد عودة زوجها ياسر جلال

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

فيديو

احمد العوضى

أنا أنجم ضيف عنده.. رد العوضي على رامز جلال بعد تعليقه “اتجوز نجمة”

شباب يلقون الالعاب النارية داخل ميكروباص

الأمن يفحص فيديو لشباب يلقون ألعاب نارية داخل سيارات الميكروباص

دينا الشربيني

انفصلنا ولسه أصدقاء.. دينا الشربيني تتحدث عن ارتباطها لأول مرة

سالي عبد السلام

سحر وحسد ومرض.. سالي عبد السلام تكشف معاناتها للعرافة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد