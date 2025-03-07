3.6 مليون وحدة مباعة.. سلسلة شاومي الجديدة تحطم الأرقام القياسية

حققت ريدمي Redmi العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، رقما قياسيا جديدا في المبيعات مع أحدث سلسلة رائدة Redmi K80، وفقا للإعلان الرسمي للشركة، تجاوزت التشكيلة 3.6 مليون وحدة في مباعة خلال أول 100 يوم في السوق.

يضع الإنجاز سلسلة شاومي الجديدة Redmi K80، كأكثر الهواتف مبيعا بين جميع الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في نفس الفترة.

هاتف شاومي Redmi K80 يضع معيارا جديدا في المبيعات

تتضمن سلسلة Redmi K80، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2024، جهازين ، وهما K80 و K80 Pro، ذكرت الشركة أن أرقام مبيعات التشكيلة أعلى بكثير من المنتجات المتنافسة، مما يبرز الطلب القوي في السوق.

والجدير بالذكر أن النموذجين من سلسلة Redmi K80 قد تفوقا على 6 طرز من العلامات التجارية المتنافسة مجتمعة، وعرضا هيمنة العلامة التجارية في هذا القطاع.

مباشرة من الإطلاق، أظهرت سلسلة Redmi K80 أدائ قويا، حيث تم بيع أكثر من 660،000 وحدة في اليوم الأول وحده، وفي غضون عشرة أيام، كانت المبيعات قد تجاوزت بالفعل مليون وحدة مباعة، حيث سجلت رقما قياسيا لهاتف K-Series الأسرع مبيعا.

سلسلة شاومي Redmi K80

مواصفات سلسلة Redmi K80



تقدم سلسلة Redmi K80 مواصفات من الدرجة الرائدة في الأسعار التنافسية، يتميز هاتف Redmi K80 القياسي بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، التي تصل إلى 16 جيجايايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x، وتخزين داخلي كحد أقصى قدره 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

يضم الهاتف شاشة مسطحة من طراز OLED بحجم 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وبطارية 6550 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 90 وات، يتميز الجهاز أيضا بكاميرا أساسية 50 ميجابكسل مع OIS وكاميرا أمامية 20 ميجابكسل.

من ناحية أخرى، ييتميز هاتف Redmi K80 Pro بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite، وشريحة عرض ألعاب مخصصة، وبطارية 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن سلكي 120 وات وشحن لاسلكي 50 وات.

يتميز كلا النموذجين بشاشات عرض متقدمة بدقة 2K، ويعتمد DC، ومستشعر بصمة الموجات فوق الصوتية على الشاشة، سلسلة K80 متوفرة بسعر قدره 345 دولار في الصين.