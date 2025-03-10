سوهاج.. مصرع طفلة بطلق ناري في مشاجرة بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين طرفين من الجيران؛ أسفرت عن مصرع طفلة بطلق ناري بالبطن؛ بسبب خلاف نشب بين والدها وأحد جيرانهم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود حالة وفاة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين كل من:" الطرف الأول مصطفى ع. ع. ع- 31 عامًا- عامل، ونجلته جنا- 5 سنوات"، والتي أصيبت بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى، وتم نقلها إلى مستشفى دار السلام المركزي، إلا أنها فارقت الحياة عقب وصولها.

الطرف الثاني:" عبد الرحيم ط. ا. م- 20 عامًا- عامل زراعي"، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، وعلى الفور تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على السلاح المستخدم.

وبالتحريات وسماع أقوال الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب، ووجه الطرف الأول الاتهام للطرف الثاني بإطلاق عيار ناري أدى إلى إصابة الطفلة، مما أودى بحياتها.

وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بين الأول من الطرف الأول والطرف الثاني بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.