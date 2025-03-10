الأنبا بشارة يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، بالبدرمان.

أهمية الصلاة في مواجهة التجارب

شارك في الصلاة الأب يوحنا مينا، والأب يوسف عادل، راعيا الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل السلام في العالم، ومن أجل الرعية، وأنشطتها.

وفي كلمة العظة، تحدث الأب المطران حول "إنجيل أحد التجربة"، مؤكدًا أهمية الصلاة في مواجهة التجارب، ومعايشة الخدمة المُتضعة التي تسحق الشيطان.

كذلك، هنأ الأنبا بشارة الأب يوحنا مينا، بمناسبة بدء خدمته بكنيسة السيدة العذراء، بالبدرمان، متنميًا له رسالة مثمرة ومباركة.