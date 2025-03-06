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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدافع عن الإيمان.. الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة القديس أوسطاسيوس بطريرك أنطاكية

القديس أوسطاسيوس بطريرك أنطاكية
القديس أوسطاسيوس بطريرك أنطاكية
ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، الموافق السابع والعشرون من شهر أمشير القبطي، بذكري  نياحة القديس أوسطاسيوس بطريرك أنطاكية.

القديس أوسطاسيوس

وقال كتاب السنكسار الكنسي الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين ، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 53 للشهداء ( 337م ) تنيَّح القديس أوسطاسيوس بطريرك أنطاكية. 

وأضاف السنكسار: وُلِدَ في بمفيلية في أواسط القرن الثالث، واشتهر بالفضيلة والعلم، ولما تنيَّح بطريرك أنطاكية انتُخِبَ أوسطاسيوس خلفاً له سنة 324 م، وذاعت شهرته بسبب فضائله وعِلْمه الغزير.

وتابع السنكسار : “وحضر مجمع نيقية لمحاكمة أريوس ودافع عن قراراته وبعد المجمع ثار عليه الأساقفة الأريوسيون فدَّبروا له مكائد كثيرة لإبعاده عن كرسيه ومنها أنهم أغروا امرأة زانية بمال كثير حتى تقول أنه أنجب منها ابناً، فجمعوا مجمعاً حكموا فيه بقطعه من رتبته وأبلغوا قسطنطين الملك بذلك فصدَّق قولهم ونفاه إلى ثراكي ( ثراكي:مكان بالقرب من مدينة فيلبى)”.

واستطرد السنكسار: “ولما أحس الشعب بقرار الملك ثار ثورة عارمة وكادت تحدث فتنة بسبب ثقتهم في براءته ولكن البطريرك الوديع قام بتهدئتهم ونفَّذ قرار النفي بهدوء ولما وصل إلى منفاه عكف على الصلاة والتأمل ووضع الكُتب الروحية النافعة وكَتَبَ رسائل ضد الأريوسيين حتى تنيَّح بسلام”.

وواصل السنكسار: إلا إن الله أراد إظهار براءته وإظهار الحقيقة فمرضت المرأة مرضاً شديداً علمت أنه بسبب اتهامها ظلماً للقديس، فحضرت إلى الكنيسة وأقرَّت أمام كل الشعب ببراءة القديس، وأن الأساقفة الأريوسيين هم الذين دفعوها إلى ذلك. أما الأساقفة الأريوسيون الذين تسببوا في نفي البطريرك فقد انتقم منهم الله فأذاقهم مرارة النفي عقاباً على شرهم.

كتاب السنكسار 

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.

الكنيسة السنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القديس أوسطاسيوس بطريرك أنطاكية

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