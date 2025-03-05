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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكنيسة القبطية تشارك في حفل إفطار السفارة المصرية بأبيدچان

حفل افطار رمضاني
حفل افطار رمضاني
ميرنا رزق

لبى القس مينا ويصا في كوت ديڤوار دعوة السفير شريف سيف سفير مصر هناك، لحضور حفل الإفطار الرمضاني الذي أقيم أمس بمنزل السفير.

حفل افطار رمضاني 

حضر الحفل أيضًا أعضاء السفارة وممثلو الأزهر الشريف والجالية بالمصرية بكوت ديڤوار.

وكان شارك أيضا نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، دعوة السفير  الدكتور محمد عبد الستار البدري سفير مصر في ألمانيا للمشاركة في حفل الإفطار الذي أقيم بمقر السفارة المصرية في برلين.


ورافق نيافته عدد من الآباء الكهنة ووفد عن مجلس شمامسة برلين.

وفي كلمته، نقل نيافة الأنبا دميان تحيات قداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز قيم المحبة والتعايش المشترك بين الجميع.

سفير مصر حفل الإفطار السفير شريف سيف القس مينا ويصا

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