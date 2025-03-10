السيطرة على حريق في منزل بأسوان دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع فى منزل بمنطقة السيل بمدينة أسوان ، مساء اليوم الأثنين ، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق قبل امتداده بشكل أكبر في المنطقة وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح .

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات محافظة أسوان، بلاغا يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة السيل ، وعلي الفور تم إخطار الحماية المدنية التي انتقلت علي الفور إلي مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده بشكل أكبر في المنطقة.

وكان شخص قد لقى مصرعه على يد شخص آخر نتيجة وقوع مشادة كلامية بينهم حيث تعدى عليه بعصا بمدينة دراو شمال أسوان ، وتم على الفور نقل المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة .

تلقت الجهات المعنية فى مدينة دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشادة كلامية بين شخصين مما أدى إلى تطور الوضع وتعدى أحدهم على الآخر باستخدام عصا حتى اعطاه ضربة نافذة أدت إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم .

وتعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة العقبة بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتبين أن العدد المبدئي للمصابين حتى الآن 10 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

وكان قد تعرض 4 أشخاص للإصابة بطلق نارى نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدموا فيها الأسلحة النارية ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.