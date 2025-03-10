رامز جلال يتغزل في ريم مصطفى: الوسط ده مش طبيعي فجأة بقت سلمى حايك

سخر الفنان رامز جلال من الفنانة ريم مصطفى، في حلقة اليوم من برنامج " رامز إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وتغزل رامز جلال في ريم مصطفى، :" أصل العود اللي وصلته ده مستحيل يكون رجيم.. إحنا معانا ذات الجمال النرويجي".

وأكمل رامز جلال:" ايه الشعر ده عروسة البحر يا ناس.. أنا ملاحظ إن الوسط ده مش طبيعي فجأة بقت سلمي حايك.. ودي مش مركبة رموش دي مركبة مقشة".

رامز ايلون مصر



ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

