بطلة سيد الناس ضحية رامز جلال فى رامز إيلون مصر

تقع الفنانة ريم مصطفي ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وكان استضاف رامز جلال فى الحلقة الماضية الفنانة بسمة بوسيل في حلقة مليئة بالمفاجآت والمواقف الطريفة، وقعت المطربة المغربية بسمة بوسيل ضحية لمقلب "رامز إيلون ماسك"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويُعرض عبر شاشة قناة MBC مصر.

وخلال أحداث المقلب، تحدثت بسمة بوسيل عن حياتها الشخصية، وكشفت أنها لا تفكر في الزواج مجددًا في الوقت الحالي.

كما أكدت أنها لا تعتزم العودة إلى العلاقة مع الفنان تامر حسني بعد الطلاق.

وأضافت بسمة أنها كانت تثق تمامًا في تامر حسني، ولكنها أوضحت أن سبب الطلاق يعود إلى أن العلاقة لم تعد صالحة، وقالت: "خلاص مش نافع"، مشيرةً إلى أنها هي من طلبت الطلاق بعد فترة من التفكير.

تأتي هذه التصريحات في وقت عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب، حيث تشهد أغنيتها الجديدة "لأ ثواني" نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع.

برنامج رامز جلال

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار.