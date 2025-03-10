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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رامز جلال عن ريم مصطفى: المزة تستحق عن جدارة لقب نجمة الشائعات

ريم مصطفى
ريم مصطفى
هاني حسين

وقعت الفنانة ريم مصطفى، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج " رامز  إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال رامز جلال :"  المزة تستحق عن جدارة لقب  نجمة الشائعات واتقال عليها إنها خرابة بيوت وبتخطف الرجالة من الستات".

وتابع رامز جلال :" مفيش دخان من غير نار وأنا خدت القرار وهجيبها احقق معاها.. دي البت خست وبتحلو".


رامز ايلون مصر 

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

اخبار التوك شو رامز جلال رامز ريم مصطفى رامز إيلون مصر

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