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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لقاء روحي للتوعية بمخاطر العادات الإدمانية لشباب إيبارشية حلوان

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل
ميرنا رزق

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، لقاءً روحيًا لشباب وشابات الإيبارشية، والذي حمل شعار "Have a break..come back"، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

لقاء روحي توعوي 

هَدَفَ اللقاء للتوعية من مخاطر العادات الإدمانية وكيفية التخلص منها، من خلال عدة فواصل روحية وترفيهية ودرامية.

بدأت فعاليات بالصلاة والتسابيح، أعقبها مجموعة من الفعاليات الروحية والثقافية والترفيهية التي هدفت إلى تنمية الشباب روحيًا واجتماعيًا، إلى جانب محاضرة بعنوان “الروشتة الفعالة لتغيير العادات” قدمها الدكتور إيهاب ماجد، تناول خلالها أساليب تطوير السلوكيات اليومية الإيجابية.

شمل اليوم أيضًا عرضًا مسرحيًا هادفًا بعنوان "المحكمة" من إنتاج مسرح أفا بافلي، بالإضافة إلى عرض مؤثر لرسالة صامتة أعده فريق SM Team. كما تم تقديم فقرات ترنيم من قبل فرق Jesus Tools وكلمة الله وأنغام السماء وناظر الإله. وتضمنت الفعاليات أيضًا فقرات ترفيهية قدمها فريق CS Team، إلى جانب العروض الكشفية التي قدمتها كشافة تي بارثينوس ومجموعة الكرمة.

وفي نهاية اليوم، عبّر المشاركون عن فرحتهم بهذه الفعالية المتميزة، مؤكدين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات التي تعزز روح المحبة والوحدة بين شباب الإيبارشية.

التسابيح الأنبا ميخائيل إيبارشية حلوان

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