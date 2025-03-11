تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلى استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز 2024-2025.

ويخوض الفريقان المواجهة تحت النظام الجديد للبطولة، حيث تم تقسيم الفرق بعد الدور الأول إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم أفضل 9 فرق تتنافس على اللقب والمقاعد القارية، ومجموعة تفادي الهبوط التي تضم الفرق من المركز العاشر إلى الثامن عشر.

يدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ32 نقطة، في سباق قوي مع بيراميدز متصدر الترتيب.

الزمالك يتحدى الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري

ويعد الفوز في هذه المواجهة مفتاح عودة الزمالك للمنافسة على اللقب أو على الأقل على وصافة الترتيب، ما يمنحه فرصة التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

في المقابل، فإن الخسارة ستضعف آماله بشكل كبير في اقتناص المركز الثاني.

أما الأهلي، فيسعى لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على بيراميدز المتصدر، الذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط.

وقد يشكل أي تعثر للمارد الأحمر ضربة لطموحاته في سباق اللقب، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

وإلى جانب القطبين، تضم مجموعة التتويج فرق المصري، والبنك الأهلي، وسيراميكا، وفاركو، وبتروجت، وحرس الحدود، مع احتفاظ كل فريق برصيده من النقاط التي جمعها خلال الدور الأول.