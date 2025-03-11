قمة الأهلي والزمالك الأبرز.. مباريات اليوم الثلاثاء 11-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 العديد من المباريات ابرزها مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
برشلونة X بنفيكا – الساعة 7:45 مساء - beIN Sports HD 2
باير ليفركوزن X بايرن ميونخ – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 4
ليفربول X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 1
انتر ميلان X فينورد – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات دوري أبطال الخليج
القادسية الكويتي X النصر الإماراتي – الساعة 9 مساء -Kuwait Sports HD
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
يوكوهاما الياباني X شنجهاي الصين – الساعة 12 ظهرا - beIN Sports AFC HD
جوهر دار التعظيم الماليزي X بوريرام التايلاندي – الساعة 2 ظهرا - beIN Sports AFC 1 HD
الأهلي السعودي X الريان القطرى – الساعة 10 مساء - beIN Sports AFC HD
الهلال السعودي X باختاكور أوزبكستان – الساعة 10 مساء - beIN Sports AFC 1 HD
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2
التعاون السعودي X تركتور سازي الإيراني – الساعة 10 مساء - beIN Sports AFC 2 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
حرس الحدود X بتروجت – الساعة 9:30 مساء
الزمالك X الأهلي – الساعة 9:30 مساء - on sport 1
مودرن سبورت X سموحة – الساعة 9:30 مساء
الجونة X الاتحاد السكندري – الساعة 9:30 مساء -on sport 2