الاعتذار عن عدم خوض القمة أول مقترحات اجتماع الأهلي اليوم.. تفاصيل

علق الإعلامي هاني حتحوت على قرار النادي الأهلي بعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي اليوم.

وكتب حتحوت على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”: ""الاعتذار عن عدم خوض القمة" على رأس مقترحات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الحادية عشرة صباح يوم المباراة، اعتراضًا على إعلان اتحاد الكرة إسناد اللقاء لطاقم تحكيم

مصري".

وتابع: "مصدر من الأهلي قال لي: "طريقة إعلان جدول الدوري، ومعه موعد القمة، ثم عدم استقدام حكام أجانب، لا يشعرنا بالراحة تجاه النوايا".

اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي عن عقد اجتماعًا طارئًا في الحادية عشر صباح غدٍ الثلاثاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة.