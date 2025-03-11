حلمى طولان: مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع للمنطق

أكد حلمي طولان، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز ستكون مواجهة قوية ومليئة بالإثارة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز.

وفي تصريحات عبر “قناة الأهلي”، أوضح طولان أن المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو بدأ في فهم إمكانيات لاعبي الزمالك جيدًا، مما منحه القدرة على توظيف كل لاعب في المكان المناسب وفقًا لاحتياجات المباراة.

وأضاف أن اللقاء يمثل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث إن فوز الزمالك سيمنحه دفعة قوية للمنافسة على اللقب، بينما انتصار الأهلي سيقربه أكثر من التتويج بالدوري.

وأشار طولان إلى أن خطورة الأهلي تكمن في الثلاثي الهجومي المكون من أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وجراديشار، إلى جانب إمام عاشور، حيث يمتلك كل منهم القدرة على التسجيل وصناعة الفارق في أي لحظة. وشدد على أن الزمالك لن يكون هادئًا خلال المباراة، بل سيقاتل بكل قوة من أجل الفوز، خاصة أن مثل هذه اللقاءات دائمًا ما تكون مليئة بالكفاح والجهد من الجانبين.

وأكد طولان أن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع للمنطق، حيث شهدت مواجهات سابقة تفوق أحد الفريقين فنيًا لكنه خسر في النهاية. وأشار إلى أنه كان يفضل تعيين حكم أجنبي لهذه المواجهة، نظرًا لحساسيتها وأهميتها في مشوار الفريقين بالدوري.