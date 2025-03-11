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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف أشرف داري من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

أشرف داري
أشرف داري
إسراء صبري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الدفع بالمدافع المغربي أشرف داري في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الزمالك المرتقبة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام المباراة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح المرحلة النهائية للمسابقة بنظامها الجديد.

موقف أشرف داري من قيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك

جاء قرار كولر، بالاعتماد على داري بعدما قدم اللاعب أداءً مميزًا في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش، التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ما دفع المدرب للاستفادة من إمكانياته في مواجهة الهجوم المتوقع للزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة من نفس عدد المباريات.

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