بدون إصابات.. السيطرة على حريق شقة بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة التجمع الأول قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق الأول بأحد العقارات داخل كومباوند شهير بالتجمع الأول وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين اندلاع حريق في غرفة داخل شقة بأحد العقارات بمنطقة التجمع الأول وتم السيطرة على الحريق واخماده بدون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.