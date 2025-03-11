قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص
الزمالك يؤكد رفضه تأجيل مباراة القمة
العثور على جثة طفلة داخل شيكارة بمنزلها في البحيرة
مصر تطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة
المتحدث الرسمي للزمالك: الفريق يتوجه للاستاد بعد ساعات قليلة لمواجهة الأهلي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
حالتا وفاة و16 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط أتوبيس بترعة بأوسيم
أول رد فعل رسمي من الزمالك بعد بيان الأهلي وطلب تأجيل القمة
رؤية جديدة ونهج متطور| إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بيوم الشهيد
حسام موافي يكشف عن عادات خاطئة تزيد من مشاكل المعدة في رمضان
الشرطة السويدية: الوضع الأمني ​​في البلاد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بعمل تصميم احترافي للمرسى السياحي بالكورنيش الغربي

جانب من زيارة محافظ سوهاج للمرسى السياحي
جانب من زيارة محافظ سوهاج للمرسى السياحي
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، المرسى السياحي بالكورنيش الغربي بنطاق حي غرب سوهاج، في جولة ميدانية رافقه خلالها الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير المساعد، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

وأشاد المحافظ بموقع المرسى الفريد الذي يمتد على طول الكورنيش الغربي لمسافة 130 مترًا، مشيرًا إلى أهمية تطويره ضمن خطة المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وزيادة عدد المراسي السياحية لاستقبال حركة البواخر السياحية القادمة إلى المحافظة.

وأكد سراج على ضرورة أن تشمل أعمال التطوير والتجميل تصميمات تتماشى مع رؤية المحافظة، مع مراعاة إضفاء الهوية البصرية لمحافظة سوهاج على المشروع.

محافظ سوهاج يوجه “الإسكان” بإعداد تصميمات تحسن استغلال المرسى السياحي

كما وجه مديرية الإسكان بالمحافظة لإعداد التصميمات المناسبة لهذه الأعمال، بما يساهم في تحسين استغلال المرسى ويجعله نقطة جذب سياحي.

وتفقد المحافظ المحلات المنشأة أسفل الكورنيش، وطلب سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة باستغلال تلك المحلات بما يوفر فرص عمل والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحسين ورفع كفاءة تلك المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن المرسى السياحي بالكورنيش الغربي لم يتم استغلاله منذ فترة طويلة، وهو ما يجعل من خطة تطويره خطوة هامة نحو تعزيز القطاع السياحي في سوهاج.

سوهاج محافظ سوهاج اخبار محافظة سوهاج المرسى السياحي المرسى السياحي بسوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

يران تنبعث من باطن الأرض

ظاهرة غريبة| نيران تخرج من باطن الأرض على طريق المحمودية.. ما القصة؟

الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اتصالات مكثفة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية لحل أزمة القمة

الزمالك ضد الأهلي

أول تعليق من الزمالك على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

ترشيحاتنا

بذور الشيا

نعومة للجلد ونضارة .. فوائد لا تتوقعها لحبوب بذرة الشيا

الفتوش

سهلة جدا .. طريقة عمل سلطة الفتوش

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بالصور

ثقافة الشرقية يُطلق أولى فعاليات ليالى رمضان الفنية بساحة قصر الزقازيق

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

الخطافية.. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كمية كبيرة من السكر

احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر
احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر
احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر

فيديو

شمس البارودي

جالي صدمة بسبب وفاة زوجي وابني.. أسرار تكشفها شمس البارودي

ريم مصطفى عاوزة عريس مٌز

بدور على عريس غني مٌز.. ريم مصطفى وقعت في ايد رامز وقالت كل الأسرار

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد